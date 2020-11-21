Україна повинна бути вільною від втручання і агресії з боку Росії. Зокрема, мовиться і про припинення російської окупації Криму та виведення військ РФ зі сходу України.

США підтримують український народ, а також пов'язані з Євромайданом надії на багату державу. Про це 21 листопада, у День Гідності і Свободи, заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє американське посольство в Києві.

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Що сказала Квін

7 років тому українці зібралися на площі з вимогами до свого уряду почути їхній голос і продовжити євроатлантичну інтеграцію України. Ці дії вивели державу на шлях реформ, на якому було зроблено нелегке просування,

– зауважила політикиня.

За її словами, головним зусиллям України є зміцнення інститутів, які борються з корумпованими колами, що підкуповують суддів, депутатів, а також погрожують журналістам.

"Нові інститути спрямовані на зменшення корупції та поглиблення партнерських відносин з НАТО і ЄС, стабільна банківська та енергетична галузі були б неможливим без Євромайдану", – сказала Квін.

Вона також додала, що Україні потрібно зробити ще чимало, аби здійснити прагнення Революції Гідності.

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