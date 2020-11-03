Євросоюз оприлюднив заяву щодо скандального рішення КСУ та закликав Україну негайно відновити антикорупційну інфраструктуру. Мовляв, це є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.

У ЄС додали, що розуміють складність ситуації та цінують те, як президент та уряд хочуть невідкладно її вирішити. Про це мовиться у заяві речника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Петера Стано.

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Рішення Конституційного суду України щодо елементів антикорупційного законодавства має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, створеної після Революції гідності 2014 року,

– мовиться у документі.

За словами Стано, рішення також ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів.

Зокрема, він натякнув на зобов’язання України в рамках Угоди про асоціацію, а також – в рамках недавно узгодженої програми макрофінансової допомоги між ЄС і Україною та процесу лібералізації візового режиму.

"Ми закликаємо українську владу в найкоротші терміни відновити законодавство про е-декларування активів і відповідні завдання НАЗК, а також стабілізувати правовий статус НАБУ до крайнього терміну 16 грудня, встановленого Конституційним судом.

Надійна судова реформа як і раніше необхідна на благо всіх українців", – йдеться у заяві.

В Євросоюзі також закликали президента, уряд і Раду працювати разом над пошуком всеосяжного і стійкого рішення. Там додали: ЄС готовий підтримати українських партнерів в цих зусиллях.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу

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