Про глибокі двосторонні консультації заявили 2 країни – Україна та Молдова. Під час них обговорюватимуть питання європейської інтеграції.

Країни сподіваються на спільну працю. Таку інформацію у Кишиневі сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

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Кулеба заявив, що сподівається на спільну працю над порядком денним між країнами та Євросоюзом.

Сьогодні одна з наших домовленостей полягає в тому, що ми проведемо глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції,

– наголосив глава МЗС.

Як запевнив Кулеба, в обох країн є спільні цілі, зокрема:

більше торгівлі;

більше амбітних проєктів у сфері інфраструктури.

"Ми маємо спільно вирішити "хронічні проблеми", які ми успадкували, і рухатися вперед", – зауважив Кулеба.

На зустрічі з молдавським колегою Кулеба переконався, що "безпека Молдови – це безпека України і навпаки". "Це фундаментальний принцип, який має лежати в основі наших відносин", – підсумував Кулеба.

Детальніше про те, чому процес інтеграції України в ЄС затягується – читайте тут.