Україна та Молдова проведуть консультації з питань інтеграції в ЄС, – Кулеба
Про глибокі двосторонні консультації заявили 2 країни – Україна та Молдова. Під час них обговорюватимуть питання європейської інтеграції.
Країни сподіваються на спільну працю. Таку інформацію у Кишиневі сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".
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Кулеба заявив, що сподівається на спільну працю над порядком денним між країнами та Євросоюзом.
Сьогодні одна з наших домовленостей полягає в тому, що ми проведемо глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції,
– наголосив глава МЗС.
Як запевнив Кулеба, в обох країн є спільні цілі, зокрема:
- більше торгівлі;
- більше амбітних проєктів у сфері інфраструктури.
"Ми маємо спільно вирішити "хронічні проблеми", які ми успадкували, і рухатися вперед", – зауважив Кулеба.
На зустрічі з молдавським колегою Кулеба переконався, що "безпека Молдови – це безпека України і навпаки". "Це фундаментальний принцип, який має лежати в основі наших відносин", – підсумував Кулеба.
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