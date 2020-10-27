Протягом кількох років Україна може отримати план дій щодо членства в НАТО. У "Слузі народу" почули умови для надання плану від Альянсу.

Для цього Україна має провести певні реформи. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв у фейсбуці. Перед тим політик розмовляв із заступником генсека НАТО Мірча Джоане.

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І вже у найближчі кілька років може отримати ПДЧ — план дій щодо членства у Північноатлантичному альянсі. Але до того нам потрібно впровадити низку реформ, передбачених щорічними національними програмами,

– написав нардеп.

Чернєв впевнений, що Україна буде в НАТО.

Які реформи має здійснити Україна

За словами політика, потрібно здійснити реформу СБУ;

Впровадити парламентський контроль над сектором безпеки та оборони та новий закон про державну таємницю;

Загалом реформи мають охопити політичні, економічні, оборонні, ресурсні, безпекові та правові аспекти.

Проте Чернєв відзначив, що з політичних міркувань західні партнери не заявляють прямо про вступ України до НАТО. Проте надання плану автоматично означає, що країна стає кандидатом. Тому після реформ вступить до Альянсу.

До слова, Єгор Чернєв є членом міжпарламентської ради Україна – НАТО та головою постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО.

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