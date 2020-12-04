Вступити у НАТО та стати повноцінним її членом Україна може через десятиліття – у 2030 році. Таке припущення висловили у Міністерстві закордонних справ та додали, що надання Плану дій щодо членства стане потужним імпульсом на цьому шляху.

Також зазначили, що Україна налаштована оптимістично. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

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"У 2030 році ми бачимо себе повноцінним членом Альянсу", – сказала Джапарова. Вона пояснила, що План дій щодо членства необхідний для:

подальшого руху шляхом реформ;

мобілізації зусиль задля досягнення критеріїв членства.

Також Джапарова зауважила, що Україна надзвичайно цінує те, що її залучили до обговорення питань зміцнення політичного виміру Альянсу в рамках концепції НАТО-2030.

"Опубліковані доповіді – підтвердження відданості Альянсу політиці "відкритих дверей" з метою посилення Східного флангу НАТО і нарощування взаємодії зі східними партнерами, зокрема з Україною та Грузією", – підсумувала Джапарова.

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