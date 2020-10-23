Україна може відмовитися від сезонного переходу на літній час, але є умова
В Україні можуть скасувати сезонний перехід на літній час. Це залежить від того, як Євросоюз врегулює подібне питання.
Наразі в Україні перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабміну. Однак її можуть скасувати для гармонізації законодавства з нормами Європейського союзу. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
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Як зазначили в Мінекономіки, Європейська комісія запропонувала розглянути питання щодо можливого скасування переведення годинника двічі на рік. Відтак кожна країна ЄС повинна до квітня 2021 року визначитись, на якому часі вона залишиться: на літньому або зимовому.
Мінекономіки здійснює моніторинг ініціатив Європейської комісії щодо зміни порядку обчислення часу в ЄС. У разі ухвалення на законодавчому рівні в ЄС рішення про скасування переведення годинників буде запропоновано Кабміну розглянути можливість відповідних змін у законодавстві України,
– мовиться у повідомленні.
Сезонне переведення годинників: головне
- Вже у цю неділю, 25 жовтня о 4:00 за київським часом стрілку годинника переведуть на 1 годину назад. Аналогічний порядок обчислення часу діє на території ЄС.
- У березні 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Однак дане голосування не є останнім у питанні скасування переведення годинників.