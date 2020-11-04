Скасування антикорупційної реформи загрожує співпраці України та Світового банку. Внаслідок цього українська сторона може втратити 2,23 мільярда доларів.

Скандальне рішення КСУ у Світовому банку розцінили як порушення з боку України її зобов'язань за програмою про багатосекторну позику на політику розвитку. Про це міністр фінансів Сергій Марченко написав у колонці для 24 каналу.

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Це ставить під загрозу всі проєкти банку з Україною. Загалом, мовиться про 2,23 мільярда доларів,

– наголосив Марченко.

Скільки грошей може втратити Україна у 2020 році

Два транші від МВФ – по 700 мільйонів доларів.

Світову допомогу від ЄС – 350 мільйонів доларів.

Скільки грошей може втратити Україна у 2021 році

Транші від МВФ – 1,5 мільярда доларів.

Допомога від ЄС – 600 мільйонів доларів.

Виплати від Світового банку – 350 мільйонів доларів.

Скандальне рішення КСУ: деталі