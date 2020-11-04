Україна може втратити понад 2 мільярди доларів: Марченко про рішення КСУ
Скасування антикорупційної реформи загрожує співпраці України та Світового банку. Внаслідок цього українська сторона може втратити 2,23 мільярда доларів.
Скандальне рішення КСУ у Світовому банку розцінили як порушення з боку України її зобов'язань за програмою про багатосекторну позику на політику розвитку. Про це міністр фінансів Сергій Марченко написав у колонці для 24 каналу.
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Це ставить під загрозу всі проєкти банку з Україною. Загалом, мовиться про 2,23 мільярда доларів,
– наголосив Марченко.
Скільки грошей може втратити Україна у 2020 році
- Два транші від МВФ – по 700 мільйонів доларів.
- Світову допомогу від ЄС – 350 мільйонів доларів.
Скільки грошей може втратити Україна у 2021 році
- Транші від МВФ – 1,5 мільярда доларів.
- Допомога від ЄС – 600 мільйонів доларів.
- Виплати від Світового банку – 350 мільйонів доларів.
Скандальне рішення КСУ: деталі
- 27 жовтня КСУ скасував антикорупційну реформу. Ліквідували, зокрема, положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК. Це рішення фактично дало зелене світло брехні у деклараціях чиновників.
- Президент України назвав таке рішення КСУ "спрямованим проти України". Зеленський вніс до Ради законопроєкт про розпуск усіх суддів.
- 2 листопада Антикорупцій суд закрив першу справу про брехню у декларації. "Пощастило" ексочільникові Запорізької ОДА Костянтину Брилю.
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