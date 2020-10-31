З 1 листопада 2020 року закінчується термін свідоцтва на торгові марки, якими понад століття володіє кримська виноробня. Це означає, що державний концерн "Масандра", що зареєстрований на материковій Україні, може втратити право власності на своє ж вино.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: Проросійський глава Криму Сергій Аксьонов заявляв, що вода на півострові спільна, а людські колодязі та свердловини примусово викуплять. Проте невідомо, чи погодяться кримчани віддати свої колодязі. У Криму зняли фейкове відео про чеченців, які нібито брали участь у війських діях в Нагірному Карабасі. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.