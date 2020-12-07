Олег Бахматюк, власник "Укрлендфармінг", одного з найбільших в Україні агрохолдингів, розповів, як створення найбільшої світової економічної спільноти в азіатському регіоні відкриває вікно можливостей для багатомільярдних інвестицій в Україну.

Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю телеведучому Дмитру Співаку в ефірі 112 каналу, повідомляють Українські новини. За його словами, новина про створення найбільшої світової економічної спільноти, так званої ВРЕП, пройшла майже непоміченою для українських ЗМІ, хоча створення вільної економічної зони 16 країнами Азії, про що було оголошено 15 листопада 2020 року в Ханої, відкриває вікно можливостей для України в залученні багатомільярдних інвестицій.

В чому суть цього економічного союзу (показово, що він відбувся в момент, коли вибори в США вже відбулися, але переможця ще не визначили)? У світі з'явився величезний центр економічного і політичного впливу. Це порядку 2,2 млрд людей, які живуть на цих територіях, це порядку 30% світової економіки, а головне – цей регіон значно менше за інші регіони світу страждає від наслідків пандемії. Він розпочав період росту, і цей регіон називають єдиним драйвером світового зростання ВВП,

– зазначає Олег Бахматюк.

"Поява цього конгломерату несе певну загрозу нашим товарам, тому що будуть відповідні преференції для тих територій, які входять в це об'єднання. Але є і інша сторона, яку треба враховувати: це об'єднання найбільших суверенних фондів. Китай – це 3,7 трильйона доларів, Японія – 700 мільярдів, Сінгапур – 750, Корея – 600. Сукупно суверенні фонди, або фонди національної стабільності, управляють приблизно 10 трильйонами доларів. Враховуючи, що пандемія стимулювала емісію грошей для підтримки економіки, у світову фінансову систему влита величезна кількість ресурсу. Відповідно, ці суверенні фонди будуть знецінюватись. Є ще одна сторона: якщо подивитись на структуру експорту України, ми перетворюємось на експортера залізної руди (переважно в Китай), кукурудзи, пшениці і соняшникової олії. Ми перетворюємося на сировинну державу, скоріш за все сировина наступні два роки складатиме до 80% ВВП. І ці суверенні фонди, а я це знаю безпосередньо від їхніх менеджерів, у них постає питання вкладати інвестиції під території, які будуть постачати важливий сировинний ресурс для їхніх держав. Ми повністю потрапляємо в тренд", – повідомив Бахматюк.

Бізнесмен оцінює експортні можливості для України на цих ринках у 5 – 10 млрд доларів на рік.

"Під такий товарний потік можна спокійно взяти 20 – 30 млрд доларів, а можливо, і до 50, інвестування в державні папери. Єдине, треба гарантувати стабільний потік і якість, навіть ціна не має значення. Але Україну на сьогодні на цих ринках не представляють модератори. Не можна увійти до приміщення, не відкривши двері. На цьому напрямку не працює команда людей, яка б вела політичні і економічні переговори. Але зараз вікно можливостей для України відкрите, і ситуація сприятлива для нас", – заявив Олег Бахматюк.

Також він зазначив, що такі ж можливості для України можуть надати й ринки Близького Сходу, зокрема Саудівської Аравії, де також можливо проводити переговори щодо залучення фінансів під поставки продовольства з України. Бахматюк заявив, що готовий працювати волонтером на державу в таких переговорах.

Мені шкода буде, якщо Україна не залучить цю можливість. Бо від цього виграє кожен українець,

– заявив бізнесмен.