Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив робочий візит до Молдови. Він заявив новообраній президентці Майї Санду, що Україна наполягатиме на виведенні російських військових з Придністров'я.

Також Дмитро Кулеба наголосив, що Київ підтримує територіальну цілісність Молдови. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зверніть увагу Україна та Молдова проведуть консультації з питань інтеграції в ЄС, – Кулеба

Він висловив вдячність президентці Майї Санду за чітку й послідовну позицію щодо засудження російської агресії та окупації Росією Криму, підтримки територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

Зі свого боку, ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність Молдови в процесі придністровського врегулювання і спільно наполягатимемо на виведенні російських військ з регіону Придністров'я,

– зазначив очільник МЗС України.

Крім цього, Дмитро Кулеба запросив Майю Санду долучитися до діяльності Кримської платформи, створення якої ініціювала Україна.