Україна направила ноту до ОБСЄ: що відомо
Українські представники Спільного центру з контролю та координації направили ноту до ОБСЄ. Причиною став обстріл українських позицій на Донеччині.
Поранення військовослужбовця ЗСУ обговорять на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи. Про це повідомила українська делегація в ТКГ у фейсбуці.
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У повідомленні вказано, що 3 листопада 2020 року бойовики обстріляли українські позиції неподалік Новолуганського. Через це один військовий отримав поранення.
Військовослужбовцю надано кваліфікаційну медичну допомогу. Його стан задовільний,
– йдеться у повідомленні.
Представники ТКГ зазначили, що одразу після цього встановили режим тиші. Через обстріли окупантів та порушення домовленостей щодо припинення вогню, Україна направила письмову ноту до ОБСЄ.
Також представники української делегації в ТКГ нагадали Росії, що порушення домовленостей "нормандської четвірки" може мати негативні наслідки.
Війна на Донбасі: мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
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