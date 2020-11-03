Українські представники Спільного центру з контролю та координації направили ноту до ОБСЄ. Причиною став обстріл українських позицій на Донеччині.

Поранення військовослужбовця ЗСУ обговорять на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи. Про це повідомила українська делегація в ТКГ у фейсбуці.

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У повідомленні вказано, що 3 листопада 2020 року бойовики обстріляли українські позиції неподалік Новолуганського. Через це один військовий отримав поранення.

Військовослужбовцю надано кваліфікаційну медичну допомогу. Його стан задовільний,

– йдеться у повідомленні.

Представники ТКГ зазначили, що одразу після цього встановили режим тиші. Через обстріли окупантів та порушення домовленостей щодо припинення вогню, Україна направила письмову ноту до ОБСЄ.

Довідка. Упродовж 2 листопада 2020 року проросійські бойовики на Донбасі 2 рази порушували режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було. Детальніше про це – читайте тут.

Також представники української делегації в ТКГ нагадали Росії, що порушення домовленостей "нормандської четвірки" може мати негативні наслідки.



Війна на Донбасі: мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу