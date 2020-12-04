Українське посольство в Польщі направило МЗС РП ноту через календар Релігійного Об'єднання мусульман країни на 2021 рік. У ньому поряд з мечетями Криму був напис "Російська Федерація".

Українська сторона не задоволена тим, що в електронній версії календаря після видалення напису не зазначили про приналежність Криму до України. Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, повідомляє Укрінформ.

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За його словами, спершу українське посольство направило лист до Релігійного Об’єднання мусульман Польщі, щоб вони виявили допущені помилки в календарі.

З таким листом також звернувся Недім Усейнов, який є членом виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі.