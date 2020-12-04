Українське посольство в Польщі направило МЗС РП ноту через календар Релігійного Об'єднання мусульман країни на 2021 рік. У ньому поряд з мечетями Криму був напис "Російська Федерація".
Українська сторона не задоволена тим, що в електронній версії календаря після видалення напису не зазначили про приналежність Криму до України. Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, повідомляє
Укрінформ.
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За його словами,
спершу українське посольство направило лист до Релігійного Об’єднання мусульман Польщі, щоб вони виявили допущені помилки в календарі.
З таким листом також звернувся Недім Усейнов, який є членом виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі.
Довідка. Релігійне Об'єднання мусульман Польщі оприлюднило календар на 2021 рік, у якому кримські мечеті супроводжує напис "Російська Федерація". Його електронну версію розмістили на їхньому офіційному сайті. Детальніше про це –
читайте тут.
Український дипломат зазначив, що представники Об'єднання
вибачились за напис та внесли деякі зміни до нього. Однак, на його думку, вони не є "повністю коректними" та не відображають позицію щодо Криму ні України, ні Польщі.
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Як заявив Дещиця, після цього українська сторона надіслала ще один лист
з проханням чітко вказати у календарі приналежність Криму до України. Також Релігійне Об'єднання мусульман мало розіслати повідомлення усім, хто вже отримав календар, про те, що помилки виправили.
Через те, що Україна й досі не отримала відповіді, до МЗС Польщі направили ноту.
Офіційна позиція Польщі є однозначною: Варшава визнає Крим територією України та засуджує окупацію Криму,
– зазначив дипломат.
Також Дещиця розповів, що Польща готова долучитися для вирішення цієї ситуації, адже вона фінансує релігійну організацію. Водночас польські дипломати визнають окупацію й анексію Криму та підтримують територіальну цілісність України.