Україна не має поступатися у питанні щодо заборони в'їзду в державу угорському посадовцю, адже вона нічого не порушила. Потрібно, щоб західні партнери пояснили Угорщині, що її поведінка є неприйнятною.

Заборона в'їзду угорському політику, який займався незаконною агітацією під час місцевих виборів, було абсолютно правильним рішення. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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Він зазначив, що дії МЗС були адекватними та чіткими, водночас вони повинні мати продовження. За словами колишнього очільника міністерства закордонних справ, потрібно дати доручення послам в країнах НАТО та ЄС зробити дипломатичний демарш.

Потрібно відвідати МЗС відповідних країн на найвищому рівні та пояснити, що одна з країн 2 блоків займається неприйнятними діями. Втручатися у внутрішні справи, зокрема у вибори – це вищий рівень порушення,

– наголосив Володимир Огризко.

Дотримання обіцянок Угорщиною

Ексміністр зауважив, що очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто вже багато разів обіцяв почати належно працювати у відповідній ситуації. Однак його підопічні все одно роблять несумісні з добросусідськими відносинами речі.

Тому Україна повинна мати жорстку лінію та чітко демонструвати Будапешту та партнерам з ЄС та НАТО – така політика є неприйнятною, наголосив він. Лише спільними зусиллями можна донести до Угорщини, що відповідні дії продовжувати не можна, зауважив Огризко. Також він додав, що Україна повинна думати про вступ у Євросоюз та НАТО і не повинна постійно шукати вибачення для тих, чиї кроки є неприйнятними.

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