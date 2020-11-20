Українці не можуть називати Крим "анексованим": що варто знати кожному
Неправильно називати півострів Крим анексованим. Таке формулювання використовує Росія. Міжнародна спільнота використовує формулювання "тимчасово окуповані території".
Коректним щодо Криму також є формулювання "спроба анексії", однак не "анексія". Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зауважте Крим – частина України, – Санду
Це вкрай важливо і для нас у тому числі. Це підкреслює відповідні зобов'язання РФ за міжнародним гуманітарним правом,
– наголосив Яременко.
У МінТОТ зауважили, що формулювання "анексований Крим" доволі часто використовують в Україні. Однак відповідно до українського законодавства, півострів є тимчасово окупованим. Називаючи Крим "анексованим", українська сторона фактично погоджується з тим, що питання півострова є закритим.
- Анексією називають насильницьке приєднання певною державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку.
- Окупація – це процес, коли збройні сили однієї країни займають територію іншої країни без отримання суверенних прав на ці території.
Поділитися новиною