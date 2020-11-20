Неправильно називати півострів Крим анексованим. Таке формулювання використовує Росія. Міжнародна спільнота використовує формулювання "тимчасово окуповані території".

Коректним щодо Криму також є формулювання "спроба анексії", однак не "анексія". Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зауважте Крим – частина України, – Санду

Це вкрай важливо і для нас у тому числі. Це підкреслює відповідні зобов'язання РФ за міжнародним гуманітарним правом,

– наголосив Яременко.

У МінТОТ зауважили, що формулювання "анексований Крим" доволі часто використовують в Україні. Однак відповідно до українського законодавства, півострів є тимчасово окупованим. Називаючи Крим "анексованим", українська сторона фактично погоджується з тим, що питання півострова є закритим.

Зверніть увагу! Росія окупувала Крим у 2014 році. Тоді на півострові був проведений псевдореферендум, який не визнали ні Україна, ні світ.

Анексією називають насильницьке приєднання певною державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку.