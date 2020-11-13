Україна не отримала від Ірану обіцяних документів щодо збиття літака в Тегерані, – МЗС
Під час останніх переговорів у Тегерані представники Ірану пообіцяли Україні надати документи про авіакатастрофу МАУ у січні 2020 року. Втім, вони так і не зробили цього.
Переговори України та Ірану залежатимуть від виконання вже обговорених раніше домовленостей між країнами. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Читайте також Винним у катастрофі літака МАУ в Ірані загрожує тільки 3 роки ув'язнення, – Мамедов
За його словами, тільки після виконання домовленостей країни зможуть продовжити переговори. Єнін зазначив, що для України найважливішою є правда про авіакатастрофу, тому жодні компенсації не змінять цього. Основною вимогою української сторони є саме справедливий розгляд справи.
Ми жодним чином не проміняємо правду на гроші. Саме тому будемо ставити ці питання,
– заявив заступник міністра.
Як заявив Єнін, Україна вимагає від Ірану не лише чесного технічного розслідування, але й притягнення винних до відповідальності. За його словами, українська прокуратура вже проводить досудове розслідування у справі.
До теми Катастрофа літака МАУ над Тегераном: коли наступний етап перемовин України з Іраном
"Нам надзвичайно важливо знати й розуміти всі обставини трагедії", – підкреслив він.
Якими будуть компенсації
На думку Єніна, сума компенсації першочергово залежатиме від бажання Ірану співпрацювати з Україною. Мовиться про з'ясування всіх обставин трагедії, запобігання таких випадків у майбутньому та принесення вибачення. Як зазначив Єнін, лише після цього обговорюватимуть компенсації.
Катастрофа МАУ в Ірані: що відомо
- В Ірані 8 січня 2020 року розбився літак української авіакомпанії МАУ. Він впав невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.
- На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- В Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО.
- Іранська сторона погодилася виплатити компенсації сім'ям жертв.
- Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу літака МАУ.
Що відомо про авіакатастрофу українського літака в Тегерані / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною