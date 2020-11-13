Під час останніх переговорів у Тегерані представники Ірану пообіцяли Україні надати документи про авіакатастрофу МАУ у січні 2020 року. Втім, вони так і не зробили цього.

Переговори України та Ірану залежатимуть від виконання вже обговорених раніше домовленостей між країнами. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, тільки після виконання домовленостей країни зможуть продовжити переговори. Єнін зазначив, що для України найважливішою є правда про авіакатастрофу, тому жодні компенсації не змінять цього. Основною вимогою української сторони є саме справедливий розгляд справи.

Ми жодним чином не проміняємо правду на гроші. Саме тому будемо ставити ці питання,

– заявив заступник міністра.

Як заявив Єнін, Україна вимагає від Ірану не лише чесного технічного розслідування, але й притягнення винних до відповідальності. За його словами, українська прокуратура вже проводить досудове розслідування у справі.

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"Нам надзвичайно важливо знати й розуміти всі обставини трагедії", – підкреслив він.

Якими будуть компенсації

На думку Єніна, сума компенсації першочергово залежатиме від бажання Ірану співпрацювати з Україною. Мовиться про з'ясування всіх обставин трагедії, запобігання таких випадків у майбутньому та принесення вибачення. Як зазначив Єнін, лише після цього обговорюватимуть компенсації.

Катастрофа МАУ в Ірані: що відомо

В Ірані 8 січня 2020 року розбився літак української авіакомпанії МАУ. Він впав невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

В Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО.

український літак могли збити через помилку Іранська сторона погодилася виплатити компенсації сім'ям жертв.

Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу літака МАУ.



Що відомо про авіакатастрофу українського літака в Тегерані / Інфографіка 24 каналу