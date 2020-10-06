Україна не планує розривати дипломатичні відносини з Білоруссю
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що нині немає потреби розривати дипломатичні відносини з Білоруссю. Втім він попередив про можливість згортання офіційних контактів.
Про подальші взаємини України й Білорусі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю BBC.
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Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для пониження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією. Та я бачу підстави, і це офіційна позиція України, згорнути офіційні контакти, залишивши вікно комунікації в МЗС,
– заявив міністр.
У контексті економічної взаємодії дипломат запевнив, що Україна "не атакуватиме Білорусь і не робитиме їй ще гірше". Втім він підкреслив, що варто поглянути, що буде з білоруською економікою в контексті заходу туди російських грошей.
"Тоді треба сідати й аналізувати кожен великий контракт і дивитися, чи не з'явилися додаткові ризики, бо в нас є висока взаємодія і у військово-торговому секторі. Та наразі не вважаю, що запровадження торгового ембарго з боку Білорусі чи України, було б мудрим кроком", – запевнив Дмитро Кулеба.