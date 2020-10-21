Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова спростувала всі звинувачення з боку Росії щодо України стосовно водної блокади в Криму. І заявила, що Україна не постачатиме воду для розвитку російської армії на окупованому півострові.

Про це вона розповіла під час виступу на міжнародній конференції "Проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації", повідомляє пресслужба МЗС.

Читайте також Росія здатна забезпечити Крим водою без України, – Пєсков

За її словами, Росія штучно політизує питання постачання води на окупований півострів, перекладаючи свою відповідальність на нашу державу.

Еміне Джапарова відзначила, що Україна не перекривала жодних природних водойм, через які вода потрапляє в Крим, а лише призупинила штучну водну преференцію, яку колись надавала для прискореного розвитку економіки та сільського господарства півострова.

Відтак це ціна окупації, яка лише зростатиме. І це те, про що Росія мала думати перш, ніж наважуватись на окупацію Криму.

Україна не буде задовольняти потреби російського військово-промислового комплексу у водних ресурсах,

– прокоментувала перша заступниця міністра МЗС.

І додала, що власні водні ресурси Криму здатні забезпечити потреби населення півострова у воді навіть у найбільш посушливі роки.

Росія у закидах апелює до захисту прав людини

Еміне Джапарова зауважила, що Росія у своїх закидах щодо водної блокади в Криму апелює до захисту прав людини. Водночас відомо, що РФ грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та права людини на тимчасово окупованому півострові.

"Це відображено у відповідних щорічних резолюціях ГА ООН, а також у спеціальних доповідях Генерального секретаря ООН щодо ситуації з правами людини в АРК та Севастополі", – пояснила вона.

Що відомо про запаси води в Криму?





Наразі воду місцевим мешканцям привозять автоцистернами. Щоправда, вона далеко не найкращої якості. Запаси води на півострові майже закінчилися через 7 років після окупації. Наприклад, у Севастополі розраховують, що прісної води вистачить лише до січня 2021 року Наразі воду місцевим мешканцям привозять автоцистернами. Щоправда, вона далеко не найкращої якості.



Детальніше про ситуацію з водопостачанням в окупованому Криму можете ознайомитися на 24 каналі.