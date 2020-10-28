Попри постійне зростання кількості хворих на COVID-19, питання закриття кордонів для іноземців в Україні не розглядається. Крім цього, МЗС наразі проводить перемовини з країнами ЄС, аби українцям дозволили в'їзд.

З початку пандемії всі держави мало що знали про коронавірус. Відтак було чимало різких експериментальних рухів у країнах. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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За його словами, протягом всього періоду пандемії весь світ зважує рішення вже виходячи з наявного досвіду, а також маючи чинні й актуальні цифри.

Очільник МЗС також відзначив, що пандемія руйнує не лише здоров'я, але й економіку. Відтак будь-який відповідальний уряд має шукати збалансовані рішення, які дозволяють протидіяти пандемії та підживлювати економіку.

У цьому плані авіакомпанії, готелі, туристи – теж важливий елемент для підживлення української економіки,

– пояснив він.

Відкриття кордонів ЄС для українців

Дмитро Кулеба зазначив, що МЗС України наразі спілкується з Євросоюзом щодо принаймні часткового відкриття кордонів для українців.

"У ЄС немає зобов'язуючої політики з цього приводу, є рекомендації, які там дають кожному національному уряду", – розповів він.

Втім додав, що в кожній країні специфічна ситуація. Наприклад, Чехія набагато менша за Україну, але з набагато вищими показниками захворюваності. Іспанія, Франція увійшли в пікові показники.

За його словами, кожен уряд реагує по-своєму, відтак не потрібно робити все під копірку. Треба шукати саме ті рішення, які вигідні країні за цих обставин.



Які країни відкриті для українців / Інфографіка 24 каналу