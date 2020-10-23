Україна не надаватиме прісну воду для російських військових баз у Криму. Постачання води на територію анексованого півострова можливе лише після його деокупації.

Українська сторона не перекривала природного водотоку або річок, з яких вода потрапляла до Криму. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, повідомляє Укрінформ.

Зверніть увагу Критичне значення: скільки води залишилось у водосховищах Криму

На думку посадовця, якщо держава-окупант каже про нестачу води для населення, то, вочевидь, водні ресурси перенаправляють для інших цілей. Зокрема, функціонування військово-промислового комплексу та баз

Україна не збирається задовольняти потреби російського військово-промислового комплексу у воді,

– наголосив Цимбалюк.

Україна не перешкоджала природному надходженню води до Криму, а лише призупинила штучну водну преференцію. Раніше українська сторона надавала воду для прискореного розвитку економіки та сільського господарства на півострові.

"Внутрішніх водних ресурсів Криму достатньо для задоволення водних потреб населення півострова навіть у найбільш посушливі роки", – зауважив Цимбалюк.

Зауважте! Ситуація із запасами прісної води у Криму стає критичною. На півострові пересихають річки та озера і руйнується ґрунт. Відповідальність за забезпезпечення кримчан водою несе Росія – держава-окупант.



Президент Зеленський та його команда категорично виступають проти відновлення водопостачання у Крим до деокупації півострова. Детальніше про ситуацію з водою у Криму можна прочитати тут.