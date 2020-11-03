Україна ніколи не повернеться до олігархічних практик, – Єрмак про скандал навколо КСУ
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні не скасовуватимуть базові закони, які змушують чиновників декларувати свої доходи. Країна має розвиватися виключно у демократичній та антикорупційній парадигмі.
Низка рішень КСУ та ситуативний антипрезидентський союз окремих політичних груп спричинили в Україні політичну кризу. Про це Єрмак написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Ніяких часткових або повних відмін тих чи інших базових законів, які змушують чиновників декларувати свої доходи. Це принципово. Україна ніколи, підкреслюю, ніколи більше не повернеться до традиційних олігархічних практик,
– наголосив Єрмак.
Що ще сказав Єрмак
- Ключове місце у демократичних цінностях України посідає нульова терпимість до будь-яких проявів номенклатурної корупції.
- Президент України Володимир Зеленський зайняв "вкрай виразну і сильну позицію". Він вкотре довів, що є головним борцем із корупцією в Україні.
- Криза через рішення КСУ має і позитивний наслідок: усі антикорупційні органи Україні наразі об'єдналися навколо захисту антикорупційної системи.
Скандальне рішення КСУ: деталі
- 27 жовтня КСУ скасував антикорупційну реформу в Україні. Зокрема, ліквідували положення про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК. Фактично усі чиновники зможуть подавати неправдиві дані про свої статки.
- Президент Володимир Зеленський вже заявив, що таке рішення КСУ спрямоване проти України. Діяльність суду Зеленський назвав ураганом, з яким потрібно боротися.
- У ЄС вже наголосили, що вбачають у скасуванні антикорупційної реформи інтереси Кремля.
- 2 листопада Антикорупційний суд був вимушений закрити першу справу про брехню у декларації. "Пощастило" ексглаві Запорізької ОДА Костянтину Брилю, який не задекларував декілька елітних автівок, квартиру, земельні ділянки та іншу нерухомість.
- За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, скасування антикорупційної реформи може мати для країни вкрай негативні наслідки. Україні втратить не лише безвіз, але й підтримку країн у боротьбі з агресією Росії.
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