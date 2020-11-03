Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні не скасовуватимуть базові закони, які змушують чиновників декларувати свої доходи. Країна має розвиватися виключно у демократичній та антикорупційній парадигмі.

Низка рішень КСУ та ситуативний антипрезидентський союз окремих політичних груп спричинили в Україні політичну кризу. Про це Єрмак написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Ніяких часткових або повних відмін тих чи інших базових законів, які змушують чиновників декларувати свої доходи. Це принципово. Україна ніколи, підкреслюю, ніколи більше не повернеться до традиційних олігархічних практик,

– наголосив Єрмак.

Що ще сказав Єрмак

Ключове місце у демократичних цінностях України посідає нульова терпимість до будь-яких проявів номенклатурної корупції.

Президент України Володимир Зеленський зайняв "вкрай виразну і сильну позицію". Він вкотре довів, що є головним борцем із корупцією в Україні.

Криза через рішення КСУ має і позитивний наслідок: усі антикорупційні органи Україні наразі об'єдналися навколо захисту антикорупційної системи.

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