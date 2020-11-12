Російські окупанти на Донбасі цілеспрямовано вводять в оману СММ ОБСЄ. Мовиться про поширення неправдивої інформації про те, що ЗСУ нібито проводять біля лінії розмежування інженерні роботи.

Українська делегація в ОБСЄ звернулася до іноземних дипломатів під час засідання Форуму безпекової співпраці, пише Укрінформ. У заяві мовилося про те, що окупанти на Донбасі намагаються обманути ОБСЄ.

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Від російських окупаційних військ до СММ ОБСЄ надходять листи зі звинуваченнями у бік ЗСУ: мовляв, українські військові проводять інженерне облаштування позицій.

Це, наприклад, листи від № 1098 від 30 жовтня, № 1101 від 1 листопада, № 1130 від 8 листопада.

Українська сторона наголосила: у цих листах містяться безпідставні обвинувачення. Ба більше, там зазначені координати місць, де навіть немає позицій ЗСУ.

Зокрема, в листі № 1098 від росіян до СММ зазначено, що "26 жовтня в районі населеного пункту Піски знову спостерігалося проведення інженерних робіт на позиціях ЗСУ (47º04'22.656", 37º41'35.405")".

Якщо перевірити ці координати на карті, то виявляється, що місце проведення інженерних робіт перебувало не абиде, а посеред Азовського моря.

Вже цього факту достатньо, аби поставити під сумнів достовірність даних, які надсилають окупанти, але українська сторона СЦКК перевірила й інші координати з листа 1098.

Виявилося, що усі ці місця розташовані на окупованій території.



Українці в ОБСЄ спростували брехню окупантів / Фото української сторони в СЦКК

Підрозділів ЗСУ в цьому районі немає, а всі заявлені "місця проведення інженерних робіт" розташовані на тимчасово окупованій території,

– підсумували в українській делегації.

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