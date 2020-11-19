Під час засідання в комітеті Генасамблеї ООН Росія вже традиційно винесла на розгляд проєкт резолюції про "Боротьбу з героїзацією нацизму". Втім, її не підтримали ні Україна, ні держави, що в часи Другої світової входили до антигітлерівської коаліції.

Зробивши внесок у перемогу людства над нацизмом і переживши 70-річний гніт комуністичного режиму, український народ послідовно засуджує злочини тоталітарних режимів, наголошує Міністерство закордонних справ України.

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Чому Україна не підтримала резолюцію

Передовсім МЗС наголошує, що в такий спосіб Росія намагається створити прикриття для своїх нинішніх злочинів. Зокрема, монополізувавши перемогу в Другій світовій і спекулюючи на образі "єдиної держави-переможиці".

Також представництво України в ООН наполягає на тому, що Росія у своєму проєкті резолюції замовчує той факт, що перемога в Другій світовій не поклала край тоталітаризму.

Зовсім навпаки – це стало початком поневолення окремих європейських держав і зміцнення тоталітарної ідеології Радянського Союзу.

Ще одна причина – намагання всіляко замовчувати факт підписання "Пакту Молотова – Рібентропа", який і став початком війни з боку обох держав – Німеччини й Радянського Союзу проти сусідів.

Водночас Росія не лише не засуджує злочини комуністичного режиму, але й всіляко підживлює шовіністичні та ксенофобські настрої в російському суспільстві та героїзує образ Сталіна,

– наголошує МЗС України.

Вершина цинізму в тому, що цьогоріч до проєкту резолюції, який мав би засуджувати тоталітарні режими, Росія додала положення про захист символіки СРСР.

Хто ще не підтримав проєкт резолюції

Проти нього виступила не лише Україна, яка нині продовжує відчувати на собі агресивну політику Кремля, а й держави, які в часи Другої світової входили до антигітлерівської коаліції.

Зокрема, проти схвалення резолюції виступили більшість держав Європи. Її не підтримала жоден з членів Європейського Союзу.