Україна в ООН не підтримала російську резолюцію проти нацизму: причини й деталі
Під час засідання в комітеті Генасамблеї ООН Росія вже традиційно винесла на розгляд проєкт резолюції про "Боротьбу з героїзацією нацизму". Втім, її не підтримали ні Україна, ні держави, що в часи Другої світової входили до антигітлерівської коаліції.
Зробивши внесок у перемогу людства над нацизмом і переживши 70-річний гніт комуністичного режиму, український народ послідовно засуджує злочини тоталітарних режимів, наголошує Міністерство закордонних справ України.
Важливо Генасамблея ООН ухвалила проєкт резолюції щодо прав людини у Криму
Чому Україна не підтримала резолюцію
Передовсім МЗС наголошує, що в такий спосіб Росія намагається створити прикриття для своїх нинішніх злочинів. Зокрема, монополізувавши перемогу в Другій світовій і спекулюючи на образі "єдиної держави-переможиці".
Також представництво України в ООН наполягає на тому, що Росія у своєму проєкті резолюції замовчує той факт, що перемога в Другій світовій не поклала край тоталітаризму.
Зовсім навпаки – це стало початком поневолення окремих європейських держав і зміцнення тоталітарної ідеології Радянського Союзу.
Ще одна причина – намагання всіляко замовчувати факт підписання "Пакту Молотова – Рібентропа", який і став початком війни з боку обох держав – Німеччини й Радянського Союзу проти сусідів.
Водночас Росія не лише не засуджує злочини комуністичного режиму, але й всіляко підживлює шовіністичні та ксенофобські настрої в російському суспільстві та героїзує образ Сталіна,
– наголошує МЗС України.
Вершина цинізму в тому, що цьогоріч до проєкту резолюції, який мав би засуджувати тоталітарні режими, Росія додала положення про захист символіки СРСР.
Хто ще не підтримав проєкт резолюції
- Проти нього виступила не лише Україна, яка нині продовжує відчувати на собі агресивну політику Кремля, а й держави, які в часи Другої світової входили до антигітлерівської коаліції.
- Зокрема, проти схвалення резолюції виступили більшість держав Європи. Її не підтримала жоден з членів Європейського Союзу.
Який вклад України в завершення Другої світової?
Тут можна лише порівняти втрати всіх держав, що брали участь у Другій світовій війні. Так, Радянський Союз зазнав найбільших втрат – понад 27 мільйонів людей загинули.
Це, наприклад, у понад 4 рази більше, ніж Німеччина, яка програла війну. Водночас близько 9 мільйонів з втрат СРСР – це українці. Загалом у війні загинув кожен п'ятий українець.
Для цього є дві причини. Передовсім те, що радянська влада використовувала українців і білорусів буквально як "гарматне м'ясо". І друга полягає в тому, що війна повністю пройшла територією нашої держави двічі – спершу з Берліна до Москви, а потім у зворотному напрямку.
Поділитися новиною