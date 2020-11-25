Україна отримала безвіз з карибською країною
Українці зможуть вільно подорожувати до карибської країни Сент-Вінсент і Гренадіни. Україна підписала угоду про безвізовий режим між країнами.
Дипломатичні відносини між Україною і Сент-Вінсентом і Гренадінами були встановлені у 2019 році. Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у твіттері.
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Посол назвав запуск безвізу швидкою дипломатичною перемогою.
Разом з верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадін у Великій Британії Ценіо Люїсом ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців,
– написав Пристайко.
Раніше стало відомо, що Україна має намір підписати угоду про взаємне скасування візових вимог з урядом держави Сент-Вінсент і Гренадіни. Реалізація цього рішення дозволить запровадити безвізовий режим взаємних поїздок для громадян України та Сент-Вінсента і Гренадін терміном до 90 днів протягом 180 днів.
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