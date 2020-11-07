Володимир Зеленський заявив, що Світовий банк надасть 100 мільйонів доларів Україні. Ці гроші підуть на відновлення економіки підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей.

Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності країни. Про це Президент України написав на своїй сторінці у твіттері.

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Він наголосив, що гроші витратять на потреби Донецької та Луганської областей.

Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів на відновлення економіки й підприємництва підконтрольних територій на сході,

– додав Зеленський.

За його словами, Україна зробить все, щоб українці відчували себе в безпеці, а регіони ставали заможними.

Що відомо про Світовий банк? Цю установу заснували у 1945 році й вона є однією з найбільших світових організацій, що надають допомогу країнам з метою їхнього розвитку. Світовий банк підтримує зусилля держав, спрямовані на інвестування капіталу в людські ресурси шляхом будівництва шкіл, оздоровчих центрів, постачання питної води тощо.



У червні 2020-го Світовий банк Цю установу заснували у 1945 році й вона є однією з найбільших світових організацій, що надають допомогу країнам з метою їхнього розвитку. Світовий банк підтримує зусилля держав, спрямовані на інвестування капіталу в людські ресурси шляхом будівництва шкіл, оздоровчих центрів, постачання питної води тощо.У червні 2020-го Світовий банк виділив Україні 350 мільйонів доларів на зміцнення земельного та кредитного ринків, а також підтримку демонополізації та антикорупційних інституцій.

Як українська влада збирається відновлювати економіку на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив про створення на Донбасі вільної економічної зони. Він заявив, що нині неможливо економічно підняти окуповану частину Донбасу. Мовляв, сьогодні точно ніхто не зможе сказати, скільки коштуватиме реінтеграція цих територій після їхньої деокупації.

До теми В ОПУ обговорюють вільну економічну зону на Донбасі: для чого це потрібно

Створення вільної економічної зони має на меті залучення іноземних інвестицій, збільшення експорту товарів і послуг, впровадження нових технологій, більш раціональне використання природних і трудових ресурсів.