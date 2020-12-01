Верховна Рада 1 грудня ухвалила закон, необхідний для отримання 100 мільйонів євро кредиту від Польщі. Гроші підуть на облаштування кордону та будівництво доріг у західному регіоні.

Відповідний законопроєкт №3039а підтримали у другому читанні та в цілому 304 народні депутати. Про це повідомляє 24 канал.

Читайте також Світовий банк виділить Україні гроші на вакцини від коронавірусу

Що передбачає закон

Закон вносить зміни у податковий кодекс. Зокрема, надається нульова ставка ПДВ на операції з постачання товарів з Польщі та надання послуг громадянами сусідньої держави. Такі норми діятимуть на період реалізації договору.

На що витратять позичені гроші

На розбудову підрозділів охорони державного кордону;

облаштування міжнародних автомобільних пунктів пропуску;

на проєкти з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону.

До слова, кредитну угоду на 100 мільйонів євро між Україною та Польщею підписали ще у 2015 році. Її термін дії становить 30 років.

Зверніть увагу! Польща надасть Україні додаткові 5 тисяч дозволів для українських перевізників на 2020 рік. Про це країни домовились під час українсько-польської Змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яка відбулася 18 – 20 листопада в режимі онлайнконференції. Перші дозволи українські перевізники отримають вже на початку грудня. Діятимуть вони до 31 січня 2021 року.