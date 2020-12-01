Україна отримає 100 мільйонів євро кредиту від Польщі: Рада підтримала закон
Верховна Рада 1 грудня ухвалила закон, необхідний для отримання 100 мільйонів євро кредиту від Польщі. Гроші підуть на облаштування кордону та будівництво доріг у західному регіоні.
Відповідний законопроєкт №3039а підтримали у другому читанні та в цілому 304 народні депутати. Про це повідомляє 24 канал.
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Що передбачає закон
Закон вносить зміни у податковий кодекс. Зокрема, надається нульова ставка ПДВ на операції з постачання товарів з Польщі та надання послуг громадянами сусідньої держави. Такі норми діятимуть на період реалізації договору.
На що витратять позичені гроші
- На розбудову підрозділів охорони державного кордону;
- облаштування міжнародних автомобільних пунктів пропуску;
- на проєкти з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону.
До слова, кредитну угоду на 100 мільйонів євро між Україною та Польщею підписали ще у 2015 році. Її термін дії становить 30 років.
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