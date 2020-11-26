Збройні сили України отримають 5 нових безпілотних літальних комплексів Bayraktar. Їх закуплять для військових вже у 2021 році.

Про це головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив під час інструкторсько-методичного заняття на полігоні "Широкий лан", пише "АрміяInform".

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За його словами, відповідне рішення вже ухвалене та спланована. Нові Bayraktar мають дещо інші тактико-технічні характеристики ніж попередні моделі, зокрема – висоту й дальність застосування.

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Безпілотники Bayraktar для України

Раніше гендиректор компанії "Укрспецекспорт" заявив, що Україна має намір придбати у Туреччини ще 48 безпілотників Bayraktar TB2.

Bayraktar TB2 у перекладі означає "прапороносець". Це – оперативно-тактичний безпілотник з великою тривалістю польоту.

у перекладі означає "прапороносець". Це – оперативно-тактичний безпілотник з великою тривалістю польоту. Такий апарат може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Україна вже закупила 6 таких пристроїв у Туреччини у 2018 році.



Так виглядають безпілотники Bayraktar TB2 / Фото Укроборонпрому

Зауважимо, що раніше Туреччина відмовилася використовувати у виробництві Bayraktar ТВ2 двигуни українського виробника "Мотор Січ". Військові обрали для цього іншу компанію.