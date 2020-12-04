Верховна Рада України ухвалила мій законопроєкт про прискорений доступ до вакцини від COVID-19 для українців. 270 голосів "за"!

Законопроєкт №4314 лише скорочує бюрократію:

– прискорює процедуру початку клінічних випробувань вакцини від COVID-19;

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– скорочує терміни розгляду документів для старту таких випробувань та реєстрації до 5 днів;

– зберігає усі механізми та стандарти контролю згідно чинного законодавства щодо клінічних випробувань та реєстрації лікарських засобів.

До чого треба готуватись МОЗУ?

Відтепер Україна зможе долучитися до більш ніж 250-ти міжнародних випробувань вакцини і отримати її на своєму ринку одразу після їхнього завершення.

Сьогоднішнє рішення Верховної Ради відкриває можливість МОЗ вже зараз вести перемовин зі світовими виробниками вакцин, а українцям – отримати шанс на якнайшвидший доступ до сертифікованої на міжнародному рівні вакцини.

Щойно якась зі світових вакцин доведе свою ефективність, якість і безпеку, в нас вона зможе бути зареєстрована менш ніж за тиждень.

Тепер чекаємо ефективних та швидких кроків від МОЗ: вакцина має бути доступна для людей як за кошт держави, так і в аптеках.

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І для цього вже зараз потрібно готувати країну: розробити ефективний план вакцинації та потужну інформаційну кампанію.

Джерело: Facebook