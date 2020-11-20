Польща надасть додаткові 5 тисяч дозволів для українських перевізників на 2020 рік. Про це країни домовились під час українсько-польської Змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Крім цього, вдалося також не допустити зменшення кількості дозволів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Він також зазначив, що до цього українська сторона неодноразово спілкувалась з міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком.

Згідно з домовленостями, Україна отримає від Польщі додаткові 5 тисяч дозволів на автоперевезення:

1500 універсальних;

3500 транзитних.

Українські перевізники отримають перші дозволи вже на початку грудня 2020 року. Вони будуть діяти до 31 січня 2021 року.

Кількість дозволів на автоперевезення не зменшиться

Владислав Криклій також наголосив, що, за результатами комісії, вдалося домовитися не зменшувати кількість дозволів на автоперевезення.

"Буде здійснено попередній обмін дозволами на 2021 рік у кількості 160 тисяч", – відзначив міністр інфраструктури.