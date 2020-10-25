25 жовтня 2020 року о 4:00 за Києвом в Україні скасовано дію літнього часу. Усі годинники в Україні перевели стрілки на одну годину назад.

Кабінет Міністрів України 13 травня 1996 року постановою за номером 509 "Про порядок обчислення часу на території України" ухвалив узгодити порядок обчислення часу з європейським. Про це нагадує 24 канал.

До слова Україна може відмовитися від сезонного переходу на літній час, але є умова

У такий спосіб влада визначила порядок обчислення часу в Україні:

На території нашої країни діє другий часовий пояс (час київський).

Щорічно годинникову стрілку переводять двічі.

Перший раз в останню неділю березня о 3:00 годині на одну годину вперед.

Другий раз – в останню неділю жовтня о 4:00 годині на одну годину назад.

У 2020 році перехід на зимовий час відбувся за графіком.

Однак цю процедуру (начебто покликану сприяти економії електроенергії) Європейська комісія вже запропонувала скасувати.

Кожна країна Європейського Союзу до квітня 2021 року визначиться, на якому часі залишиться – літньому чи зимовому.

Кабмін планує й надалі узгоджувати український час із європейським, тож з огляду на рішення ЄС розгляне можливість скасування в Україні зміни літнього часу на зимовий і навпаки.