Україна перейшла на зимовий час
25 жовтня 2020 року о 4:00 за Києвом в Україні скасовано дію літнього часу. Усі годинники в Україні перевели стрілки на одну годину назад.
Кабінет Міністрів України 13 травня 1996 року постановою за номером 509 "Про порядок обчислення часу на території України" ухвалив узгодити порядок обчислення часу з європейським. Про це нагадує 24 канал.
До слова Україна може відмовитися від сезонного переходу на літній час, але є умова
У такий спосіб влада визначила порядок обчислення часу в Україні:
- На території нашої країни діє другий часовий пояс (час київський).
- Щорічно годинникову стрілку переводять двічі.
- Перший раз в останню неділю березня о 3:00 годині на одну годину вперед.
- Другий раз – в останню неділю жовтня о 4:00 годині на одну годину назад.
У 2020 році перехід на зимовий час відбувся за графіком.
Однак цю процедуру (начебто покликану сприяти економії електроенергії) Європейська комісія вже запропонувала скасувати.
- Кожна країна Європейського Союзу до квітня 2021 року визначиться, на якому часі залишиться – літньому чи зимовому.
Кабмін планує й надалі узгоджувати український час із європейським, тож з огляду на рішення ЄС розгляне можливість скасування в Україні зміни літнього часу на зимовий і навпаки.