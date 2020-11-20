Одразу 7 держав вирішили приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Білорусі. Серед цих держав є і сусідка Білорусі Україна.

Санкції були запроваджені через фальсифікацію виборів і поруешння прав людини, оголосив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. Його цитує сайт Європейської Ради.

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Санкції стосуються одразу 40 представників білоруської влади, яких звинувачують у фальсифікаціях і застосуванні сили проти протестувальників. Сам Олександр Лукашенко до списку не потрапив.

До рішення Європейської Ради приєдналися 7 держав:

Албанія,

Північна Македонія,

Чорногорія,

Ісландія,

Ліхтенштейн,

Норвегія,

Україна.



Ці держави забезпечать, щоб їх національна політика відповідала цьому Рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання та вітає його,

– підкреслив Жозеп Боррель.