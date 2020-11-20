Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Білорусі
Одразу 7 держав вирішили приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Білорусі. Серед цих держав є і сусідка Білорусі Україна.
Санкції були запроваджені через фальсифікацію виборів і поруешння прав людини, оголосив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. Його цитує сайт Європейської Ради.
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Санкції стосуються одразу 40 представників білоруської влади, яких звинувачують у фальсифікаціях і застосуванні сили проти протестувальників. Сам Олександр Лукашенко до списку не потрапив.
До рішення Європейської Ради приєдналися 7 держав:
- Албанія,
- Північна Македонія,
- Чорногорія,
- Ісландія,
- Ліхтенштейн,
- Норвегія,
- Україна.
Ці держави забезпечать, щоб їх національна політика відповідала цьому Рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання та вітає його,
– підкреслив Жозеп Боррель.
Що передбачають санкції?
Передовсім мовиться про заборону на в'їзд у держави, які ці санкції підтримали, а також замороження іноземних активів білоруських чиновників.
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