Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти лідерів Придністров'я
Україна приєдналася до рішення Європейського Союзу розширити санкції проти лідерів невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Обмеження діятимуть до 31 жовтня 2021 року.
До санкцій також приєднались Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн та Грузія. Про це мовиться у заяві Ради Європи.
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"Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", – йдеться у повідомлені.
Згадані країни приведуть свою національну політику у відповідність до цього рішення Ради Євросоюзу.
Чому ЄС наклав санкції
- У 1991 році на території Молдови створили так звану Придністровську Молдавську Республіку. Тоді Росія підтримала окупантів.
- У 2006 році на Придністров'ї відбувся референдум за інтеграцію з Російською Федерацією. Міжнародна спільнота не визнала його результати.
- Зараз на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки перебувають російські війська. А на військових складах села Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів
- Вперше санкції на лідерів ПМР Євросоюз наклав у 2010 році і з того часу вони щорічно переглядаються.
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