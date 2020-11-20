Україна приєдналася до рішення Європейського Союзу розширити санкції проти лідерів невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Обмеження діятимуть до 31 жовтня 2021 року.

До санкцій також приєднались Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн та Грузія. Про це мовиться у заяві Ради Європи.

До слова Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Білорусі

"Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", – йдеться у повідомлені.

Згадані країни приведуть свою національну політику у відповідність до цього рішення Ради Євросоюзу.

Чому ЄС наклав санкції