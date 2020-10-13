Для збільшення обсягів торгівлі Україна та Польща розвиватимуть транспортний коридор між Балтійським та Чорним морями. Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що "мости" між двома державами важливо вдосконалювати.

В Одесі за присутності президентів України та Польщі підписали Меморандум про наміри між державним підприємством "Адміністрація морських портів України" та Адміністрацією порту Гданськ. Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Про що йдеться в Меморандумі

Україна і Польща мають спільно розвивати транспортний коридор, який поєднує Балтійське та Чорне моря.

Логістичне співробітництво між портами двох країн має збільшитись.

Україну залучать до інфраструктурних проєктів, які буде реалізовувати Польща в найближчі роки. Мовиться про будівництво Центрального комунікаційного порту (CPK), Via Carpatia, Via Baltica, а також Rail Baltica.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Меморандум сприятиме збільшенню торгівлі між двома країнами, а також допоможе збільшити обсяг контейнерних перевезень з Китаю до Європи через Україну.

Що казав Зеленський

Радий, що сьогодні тут буде підписано важливий документ про співпрацю між портами Гданська та Одеси,

− сказав Зеленський.

Що казав президент Дуда

Президент розповів, що Гданськ є одним з головних портів Польщі.

Я радий, що сьогодні буде підписано Меморандум, який відкриває для нас створення інтермодального транспортного коридору,

− сказав Дуда.

Президент Польщі вважає, що українські порти зможуть представити привабливу пропозицію перевезення товарів між країнами. На його думку, Україна та Польща мають налагоджувати "мости".

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