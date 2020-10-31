Разумков заявив, що Україна потребує більшої присутності ОБСЄ на Донбасі
Голова Верховної Ради наголосив на необхідності більшої присутності ОБСЄ на неконтрольованій частині Донбасу. Водночас Дмитро Разумков подякував Німеччині за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
За словами Разумкова, ключовим інструментом у розпорядженні Організації є Спеціальна моніторингова місія. Про це Дмитро Разумков сказав під час зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, повідомляє 24 канал.
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Голова Ради додав, що Україна потребує більшої присутності СММ на неконтрольованій частині Донбасу.
Ми позитивно оцінюємо докладені німецькою стороною зусилля для його (нормандського формату – 24 канал) поновлення та функціонування,
– підкреслив спікер.
Під час зустрічі також обговорювалося питання щодо спроби анексії Криму та порушення міжнародного гуманітарного права на окупованому РФ півострові.
Співрозмовники також обговорили варіанти міжпарламентської співпраці, зокрема:
- практику проведення в онлайн-режимі спільних засідань комітетів у міжнародних справах та у справах ЄС;
- відновлення формату особистих зустрічей після подолання пандемії.
Зауважимо, що візит делегації Верховної Ради на чолі зі спікером парламенту до ФРН відбувся 29 – 30 жовтня і став першим візитом керівництва українського законодавчого органу до Німеччини за останніх 5 років.
Ситуація на Донбасі загострилася: головне
З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим тиші. Українські військові дотримуються умов припинення вогню, однак російські бойовики постійно його порушують і регулярно обстрілюють позиції ЗСУ. Так, за минулу добу окупанти тричі порушили домовленості. На жаль, двоє бійців ЗСУ загинули.
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