Голова Верховної Ради наголосив на необхідності більшої присутності ОБСЄ на неконтрольованій частині Донбасу. Водночас Дмитро Разумков подякував Німеччині за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

За словами Разумкова, ключовим інструментом у розпорядженні Організації є Спеціальна моніторингова місія. Про це Дмитро Разумков сказав під час зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, повідомляє 24 канал.

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Голова Ради додав, що Україна потребує більшої присутності СММ на неконтрольованій частині Донбасу.

Ми позитивно оцінюємо докладені німецькою стороною зусилля для його (нормандського формату – 24 канал) поновлення та функціонування,

– підкреслив спікер.

Під час зустрічі також обговорювалося питання щодо спроби анексії Криму та порушення міжнародного гуманітарного права на окупованому РФ півострові.

Зверніть увагу! Ватажок окупантів в Криму Сергій Аксьонов заявив про старт реалізації російського плану з водопостачання півострова. Нещодавно на півострів завітав російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін та проінспектував будівництво водозаборів на річці Бельбек і Кадиковський кар'єр.

Співрозмовники також обговорили варіанти міжпарламентської співпраці, зокрема:

практику проведення в онлайн-режимі спільних засідань комітетів у міжнародних справах та у справах ЄС;

відновлення формату особистих зустрічей після подолання пандемії.

Зауважимо, що візит делегації Верховної Ради на чолі зі спікером парламенту до ФРН відбувся 29 – 30 жовтня і став першим візитом керівництва українського законодавчого органу до Німеччини за останніх 5 років.

Ситуація на Донбасі загострилася: головне

З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим тиші. Українські військові дотримуються умов припинення вогню, однак російські бойовики постійно його порушують і регулярно обстрілюють позиції ЗСУ. Так, за минулу добу окупанти тричі порушили домовленості. На жаль, двоє бійців ЗСУ загинули.