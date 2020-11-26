Україна має дивитись оптимістично на майбутнє у відносинах зі США. За словами генерал-лейтенанта Бена Годжеса, адміністрація Байдена діятиме більш жорстко щодо Росії.

Політика США щодо Росії буде більш жорсткою

В керівництво США повернуться багато професіоналів, які матимуть на меті підтримати Україну. Про це колишній командувач сухопутними військами США в Європі повідомив інтерв'ю ТСН.

Більше Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля, – генерал-лейтенант Годжес

Я думаю, що Україна повинна бути всебічно оптимістичною, тому що Адміністрація Байдена матиме більш жорстку політику та стратегію щодо Росії. Коли є стратегія, як мати справу з Росією, ви можете розробити політику, необхідну для реалізації цієї стратегії. Наприклад політика щодо України, Туреччини чи Грузії,

– сказав Годжес.

У Вашингтона також будуть очікування щодо дій влади в Україні

Проте у Вашингтоні не лише надаватимуть Україні певну підтримку, а висуватимуть певні очікування. Зокрема, наголосив генерал-лейтенант, сподіватимуться на верховенство права, боротьбу з корупцією та дотримання прав людини.

Зверніть увагу! Ймовірно, що нового президента США Джозефа Байдена інавгурують 20 січня 2021 року. Новообраний глава Білого дому уже особисто представив частину свої команди. Суперник Байдена на виборах Дональд Трамп уже віддав розпорядження розпочати процес передачі влади в країні.