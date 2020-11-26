Україна повинна бути всебічно оптимістичною, – Годжес про обрання Байдена
Україна має дивитись оптимістично на майбутнє у відносинах зі США. За словами генерал-лейтенанта Бена Годжеса, адміністрація Байдена діятиме більш жорстко щодо Росії.
Політика США щодо Росії буде більш жорсткою
В керівництво США повернуться багато професіоналів, які матимуть на меті підтримати Україну. Про це колишній командувач сухопутними військами США в Європі повідомив інтерв'ю ТСН.
Більше Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля, – генерал-лейтенант Годжес
Я думаю, що Україна повинна бути всебічно оптимістичною, тому що Адміністрація Байдена матиме більш жорстку політику та стратегію щодо Росії. Коли є стратегія, як мати справу з Росією, ви можете розробити політику, необхідну для реалізації цієї стратегії. Наприклад політика щодо України, Туреччини чи Грузії,
– сказав Годжес.
У Вашингтона також будуть очікування щодо дій влади в Україні
Проте у Вашингтоні не лише надаватимуть Україні певну підтримку, а висуватимуть певні очікування. Зокрема, наголосив генерал-лейтенант, сподіватимуться на верховенство права, боротьбу з корупцією та дотримання прав людини.
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