Євросоюз та Україна провели восьму спільну відеоконференцію, присвячену окупації Криму. Остання відбулася на рівні вищих посадових осіб Європейської служби зовнішньої дії, Єврокомісії та представників української влади.

Під час неї Україна представила концепцію Кримської платформи. Про це мовиться у заяві Європейської служби зовнішніх дій, передає "Європейська правда".

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Окрім того, Україна оприлюднили свою політику щодо Криму та Севастополя, включно з обмежувальними заходами. Також сторони привітали дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Було підмічене серйозне погіршення ситуації з правами людини на півострові, внаслідок чого міжнародним організаціям та суб'єктам прав людини все ще відмовляли у доступі. Обидві сторони також обмінялись думками щодо ситуації в галузі безпеки та зростаючої мілітаризації півострова Російською Федерацією,

– мовиться у заяві.

В ЄС також наголосили, що не визнають і не будуть визнавати незаконну анексію Криму Росією.

Що відомо про Кримську платформу? Це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні. Це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.

Головні пріоритети Кримської платформи: