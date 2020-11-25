У Євросоюзі діють санкції щодо громадян і структур Росії, які відповідальні за кібератаку на Бундестаг в 2015 році. До цих санкцій приєдналась Україна та ще 6 країн світу.

У Євросоюзі назвали санкції своїм "зобов'язанням". Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своїй заяві.

Цікаво ЄС покарав Росію санкціями за кібератаку на Бундестаг

Які країни приєднались до рішення про санкції

Республіка Північна Македонія;

Чорногорія;

Албанія;

Ісландія;

Норвегія;

Грузія;

Україна.

Що відомо про санкції Євросоюзу

Рада ЄС прийняла рішення про запровадження санкцій 22 жовтня 2020 року. Рішення стосується, зокрема, таких осіб:

керівника Головного розвідувального управління Росії Ігоря Костюкова ;

; офіцера військової розвідки 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ Росії Дмитрія Бадіна, він безпосередньо брав участь у проведенні кібератаки.

► Коротко про атаку

З 30 квітня по 20 травня 2015 року тривала хакерська атака на Бундестаг. Тоді зловмисники отримали доступ до важливих документів – щонайменше 16 гігабайтів даних. Зокрема, отримали масштабний архів листування депутатів німецького парламенту.

Одразу ж наприкінці атаки, у травні, Федеральна прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина Бадіна.