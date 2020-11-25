Атака на Бундестаг: Україна та ще 6 країн приєднались до санкцій ЄС проти Росії
У Євросоюзі діють санкції щодо громадян і структур Росії, які відповідальні за кібератаку на Бундестаг в 2015 році. До цих санкцій приєдналась Україна та ще 6 країн світу.
У Євросоюзі назвали санкції своїм "зобов'язанням". Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своїй заяві.
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Які країни приєднались до рішення про санкції
- Республіка Північна Македонія;
- Чорногорія;
- Албанія;
- Ісландія;
- Норвегія;
- Грузія;
- Україна.
Що відомо про санкції Євросоюзу
Рада ЄС прийняла рішення про запровадження санкцій 22 жовтня 2020 року. Рішення стосується, зокрема, таких осіб:
- керівника Головного розвідувального управління Росії Ігоря Костюкова;
- офіцера військової розвідки 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ Росії Дмитрія Бадіна, він безпосередньо брав участь у проведенні кібератаки.
► Коротко про атаку
З 30 квітня по 20 травня 2015 року тривала хакерська атака на Бундестаг. Тоді зловмисники отримали доступ до важливих документів – щонайменше 16 гігабайтів даних. Зокрема, отримали масштабний архів листування депутатів німецького парламенту.
Одразу ж наприкінці атаки, у травні, Федеральна прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина Бадіна.
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