Україна та ще 10 країн, серед яких є Молдова, Вірменія та Грузія, приєдналися до санкцій Європейського Союзу проти Ісламської держави та терористичної організації "Аль-Каїда". Це рішення продовжує дію санкцій, які ухвалили ще у 2016 році.

Обмежувальні заходи проти ІДІЛ та "Аль-Каїди" діятимуть до 31 жовтня 2021 року. Про це мовиться у Декларації високого представника ЄС, яку опублікували на сайті Європейської Ради.

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Хто ще приєднався до санкцій ЄС

Північна Македонія;

Чорногорія;

Сербія;

Албанія;

Боснія і Герцеговина;

Ісландія;

Ліхтенштейн.

Держави забезпечать, щоб їх національна політика відповідала цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання та вітає його,

– мовиться у повідомленні.

Що передбачають обмеження

Санкції вводять жорсткі обмеження на торгівлю або постачання ІДІЛ та "Аль-Каїді" будь-якої зброї, товарів військового або подвійного призначення, а також запчастин до них чи будь-яку технічну допомогу з їх обслуговування.

Обмеження також забороняють торгівлю нафтою та нафтопродуктами. Неможлива будь-яка форма фінансової підтримки, зокрема позики та кредити.

Членам ІДІЛ та "Аль-Каїди" заборонений в’їзд на територію Євросоюзу. Крім того, обмеження розповсюджується також на громадян країн ЄС, які належать до цих терористичних організацій.

Зверніть увагу! У всіх країнах Євросоюзу суворо переслідують будь-яку діяльність пов’язану із тероризмом. Мовиться про пропаганду насильства та екстремізму, а також рекрутинг.