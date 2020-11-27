Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти ІДІЛ та "Аль-Каїди"
Україна та ще 10 країн, серед яких є Молдова, Вірменія та Грузія, приєдналися до санкцій Європейського Союзу проти Ісламської держави та терористичної організації "Аль-Каїда". Це рішення продовжує дію санкцій, які ухвалили ще у 2016 році.
Обмежувальні заходи проти ІДІЛ та "Аль-Каїди" діятимуть до 31 жовтня 2021 року. Про це мовиться у Декларації високого представника ЄС, яку опублікували на сайті Європейської Ради.
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Хто ще приєднався до санкцій ЄС
- Північна Македонія;
- Чорногорія;
- Сербія;
- Албанія;
- Боснія і Герцеговина;
- Ісландія;
- Ліхтенштейн.
Держави забезпечать, щоб їх національна політика відповідала цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання та вітає його,
– мовиться у повідомленні.
Що передбачають обмеження
Санкції вводять жорсткі обмеження на торгівлю або постачання ІДІЛ та "Аль-Каїді" будь-якої зброї, товарів військового або подвійного призначення, а також запчастин до них чи будь-яку технічну допомогу з їх обслуговування.
Обмеження також забороняють торгівлю нафтою та нафтопродуктами. Неможлива будь-яка форма фінансової підтримки, зокрема позики та кредити.
Членам ІДІЛ та "Аль-Каїди" заборонений в’їзд на територію Євросоюзу. Крім того, обмеження розповсюджується також на громадян країн ЄС, які належать до цих терористичних організацій.
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