Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі, – Кулеба
Україна ухвалила рішення приєднатись до санкцій Євросоюзу, які ввели проти білоруских високопосадодовців. У МЗС кажуть, шо виступають з ЄС "спільним фронтом"
Якщо будуть нові санкції – Київ готовий доєднатись
Також Київ розгляне питання приєднання до нових санкційних обмежень, якщо вони з'являться. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, інформує 24 канал.
Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовна і чітка: ми приєднались до відповідних заяв Євросоюзу. Що стосується тих санкцій, які уже ввели, – ми до них приєднаємось. Щодо будь-яких нових санкцій, то ми діятимемо за алгоритмом,
– розповів глава МЗС.
Спочатку нові санкції має розглянути ЄС та ухвалити їх, а вже тоді крок – за Україною, пояснив Кулеба.
Урядовець наголосив, що приклад Білорусі показує, як працює конвергенція зовнішніх політик ЄС та України. І Брюссель, і Київ "виступають єдиним фронтом".
ЄС ухвалив санкції проти Білорусі на початку жовтня
Зазначимо, що ЄС ухвалив санкції проти 40 білоруських високопосадовців ще на початку жовтня. Проте чинного самопроголошеного президента Лукашенка в переліку не було.
На думку міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса санкції не надто вплинули на режим Лукашенка: насилля в країні продовжується, влада на поступки не йде. Отож Маас пропонує нові санкційні обмеження, які б на цей раз стосувались самого Лукашенка.