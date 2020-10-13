Україна ухвалила рішення приєднатись до санкцій Євросоюзу, які ввели проти білоруских високопосадодовців. У МЗС кажуть, шо виступають з ЄС "спільним фронтом"

Якщо будуть нові санкції – Київ готовий доєднатись

Також Київ розгляне питання приєднання до нових санкційних обмежень, якщо вони з'являться. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, інформує 24 канал.

​До теми У Раді ЄС пояснили, за якої умови запровадять санкції проти Лукашенка

Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовна і чітка: ми приєднались до відповідних заяв Євросоюзу. Що стосується тих санкцій, які уже ввели, – ми до них приєднаємось. Щодо будь-яких нових санкцій, то ми діятимемо за алгоритмом,

– розповів глава МЗС.

Спочатку нові санкції має розглянути ЄС та ухвалити їх, а вже тоді крок – за Україною, пояснив Кулеба.

Урядовець наголосив, що приклад Білорусі показує, як працює конвергенція зовнішніх політик ЄС та України. І Брюссель, і Київ "виступають єдиним фронтом".

ЄС ухвалив санкції проти Білорусі на початку жовтня

Зазначимо, що ЄС ухвалив санкції проти 40 білоруських високопосадовців ще на початку жовтня. Проте чинного самопроголошеного президента Лукашенка в переліку не було.

На думку міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса санкції не надто вплинули на режим Лукашенка: насилля в країні продовжується, влада на поступки не йде. Отож Маас пропонує нові санкційні обмеження, які б на цей раз стосувались самого Лукашенка.

Цікаво! Білорусь у ЄС в боргу не залишилась: майже блискавично ввела санкції проти європейських чиновників. Те саме зробили і в Росії – у рамках союзницьких домовленостей.