Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 2015 року щодо заборони ввезення до України російських товарів. Таким чином максимальні ставки мита на товари з Росії будуть діяти ще один рік – до 31 грудня 2021 року.

Мита на товари з Росії продовжено ще на рік: що відомо

Відповідну постанову уряд ухвалив під час засідання 25 листопада. Трансляцію заходу Кабмін вів на своєму ютуб-каналі.

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Відповідно до документу, до 31 грудня 2021 року продовжується застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених митним тарифом і піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ. Мовиться про імпорт товарів, країною походження яких є РФ.

Постанова набираэ чинність із дня її публікування. Вона вже з'явилася на сайті Кабміну

Як пояснюють такий крок автори постанови.

Росія щодо України з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в межах СНД. Тому до товарів із України Кремль застосовує ввізне мито у розмірі ставок Єдиного митного тарифу Євразійського економічного союзу.

З серпня 2014 року на територію Росії заборонено ввезення сільськогосподарської продукції з України.

З1 червня 2019 року Росія дозволила вивозити до України окремі товари лише за наявності дозволів. Мовиться, зокрема, про вугілля та нафтопродукти.

Зазначені дії з боку Росії завдають шкоду інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України і законним інтересам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, та містять ознаки дискримінаційних дій щодо України у сфері торгівлі,

– наголошують автори постанови.

Додамо, що Кабінет Міністрів на засіданні 4 грудня 2019 року продовжив на рік дію мит щодо товарів з Росії до 31 грудня 2020 року.

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Постанова Кабміну щодо продовження на рік мита на російські товари / Cкриншот