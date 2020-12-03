Зустрічі Тристоронньої контактної групи у майбутньому, найімовірніше, не відбуватимуться у Мінську. Поки вони проходять в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. Змінити майданчик для переговорів хочуть через ситуацію, яка триває в Білорусі.

Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі та перший український президент Леонід Кравчук вважає, що з Мінськом пора прощатися. Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Боротьба за мир, демократію, свободу неможлива на майданчику в країні, хоча я і не ототожнюю Лукашенка з країною, але через ситуацію, що склалась, де відбуваються такі криваві драматичні події, антидемократичні і антилюдські,

– висловився він.

За словами Кравчука, "такий майданчик не підходить для ухвалення рішень гуманітарного загальнолюдського характеру".

Відтак, Україна шукатиме інший шлях та інший майданчик для переговорів.

"Щиро дякуємо Білорусі і білоруському народу за надану можливість. Але не білоруси винні. Винна в цьому влада. Ми не можемо ігнорувати вплив влади на ці процеси", – додав Кравчук.

Питання про перенесення переговорного майданчика ТКГ з Мінська кудись-інде Україна почала підіймати ще у серпні. Саме тоді в Білорусі почалася активна фаза протестів.

До теми Ми використовуємо всі можливості "Мінська", за потреби шукатимемо додаткові, – Кравчук

Раніше також йшлося про те, що новим переговорнии майданчиком може стати Відень.