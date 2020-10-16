Україна станом на 16 жовтня не відповідає критеріям Євросоюзу щодо контролю за поширенням коронавірусу. Тож подорожі в Європу для українців поки недоступні.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна. він додав, що Рада Європи прийняла єдині індикатори епідеміологічної безпеки для країн.

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Які показники для подорожей ввели в ЄС

Ключові показники – охоплення тестуванням, захворюваність і кількість позитивних результатів серед проведених тестів. На основі показників формуються "зелений", "жовтий" та "червоний" рівні безпеки, а також "сірий" – для країн, які не відповідають показнику охоплення тестуванням,

– пояснив Ляшко.

Зверніть увагу. Охоплення тестуванням – це кількість проведених тестів на 100 тисяч населення протягом тижня.

Хто може подорожувати в ЄС

Громадяни країн з "зеленим" рівнем безпеки можуть подорожувати в ЄС.

Для громадян з країн з "жовтим" і "червоним" рівнями встановлюють обмеження.

Громадяни з країн "сірої зони" не можуть подорожувати.

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Яким критеріям не відповідає Україна

Країни, де показник охоплення тестуванням менший ніж 300 на 100 тисяч населення, потрапляють в "сіру зону". В Україні цей показник – 120 на 100 тисяч населення .

. Кількість позитивних тестів в країні не має перевищувати 4% від усіх досліджень. В Україні цей показник – 18%.

Інцидентність не має перевищувати 25 випадків на 100 тисяч населення. В Україні – 179 випадків на 100 тисяч людей.

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