Україна в "сірій зоні": Ляшко пояснив, чому подорожі в ЄС недоступні
Україна станом на 16 жовтня не відповідає критеріям Євросоюзу щодо контролю за поширенням коронавірусу. Тож подорожі в Європу для українців поки недоступні.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна. він додав, що Рада Європи прийняла єдині індикатори епідеміологічної безпеки для країн.
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Які показники для подорожей ввели в ЄС
Ключові показники – охоплення тестуванням, захворюваність і кількість позитивних результатів серед проведених тестів. На основі показників формуються "зелений", "жовтий" та "червоний" рівні безпеки, а також "сірий" – для країн, які не відповідають показнику охоплення тестуванням,
– пояснив Ляшко.
Хто може подорожувати в ЄС
- Громадяни країн з "зеленим" рівнем безпеки можуть подорожувати в ЄС.
- Для громадян з країн з "жовтим" і "червоним" рівнями встановлюють обмеження.
- Громадяни з країн "сірої зони" не можуть подорожувати.
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Яким критеріям не відповідає Україна
- Країни, де показник охоплення тестуванням менший ніж 300 на 100 тисяч населення, потрапляють в "сіру зону". В Україні цей показник – 120 на 100 тисяч населення.
- Кількість позитивних тестів в країні не має перевищувати 4% від усіх досліджень. В Україні цей показник – 18%.
- Інцидентність не має перевищувати 25 випадків на 100 тисяч населення. В Україні – 179 випадків на 100 тисяч людей.
Коронавірус в Україні: останні новини
- За добу 15 жовтня в Україні зафіксували 106 смертей від коронавірусу.
- При COVID-19 підтвердили у 5 992 людей. Зростає кількість госпіталізованих. Найбільш несприятливою є ситуація на Харківщині.
- Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів, що захворів на коронавірус.
- Також на коронавірус захворів депутат Микола Тищенко. Він пішов на лікарняний.