Україна скликає засідання підгрупи ТКГ через загибель військових на Донбасі
Україна 30 жовтня ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі. Все через загострення ситуації на Донбасі та загибель українських військових.
Як відреагувала українська делегація у ТКГ
Окупанти зупинили режим "тиші", використавши координаційний механізм. Про це повідомили у пресслужбі української делегації у телеграмі.
До теми Ситуація на Донбасі загострилась: двоє українських військових загинули
Через нічні обстріли, внаслідок яких загинули українські захисники, відбудеться термінове засідання підгрупи у ТКГ.
Крім цього, українська делегація висловила співчуття українським солдатам, що загинули за Україну.
Що відбувалось на Донбасі протягом 29 – 30 жовтня:
- Протягом доби 29 жовтня проросійські найманці 5 разів порушили перемир'я на Донбасі. Окупанти прицільно обстрілювали позиції ЗСУ та запускали безпілотник.
- У результаті двоє українських військових отримали поранення.
- Вночі 30 жовтня бойовики відкрили прицільний вогонь біля Водяного. На жаль, двоє бійців ЗСУ загинули.