Україна 30 жовтня ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі. Все через загострення ситуації на Донбасі та загибель українських військових.

Як відреагувала українська делегація у ТКГ Окупанти зупинили режим "тиші", використавши координаційний механізм. Про це повідомили у пресслужбі української делегації у телеграмі. До теми Ситуація на Донбасі загострилась: двоє українських військових загинули Через нічні обстріли, внаслідок яких загинули українські захисники, відбудеться термінове засідання підгрупи у ТКГ. Крім цього, українська делегація висловила співчуття українським солдатам, що загинули за Україну. Що відбувалось на Донбасі протягом 29 – 30 жовтня: Протягом доби 29 жовтня проросійські найманці 5 разів порушили перемир'я на Донбасі. Окупанти прицільно обстрілювали позиції ЗСУ та запускали безпілотник.

У результаті двоє українських військових отримали поранення.

Вночі 30 жовтня бойовики відкрили прицільний вогонь біля Водяного. На жаль, двоє бійців ЗСУ загинули.