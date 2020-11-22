Україну засипало снігом: в яких областях його найбільше – фото
Протягом минулої доби, 22 листопада, у 9 областях падав сніг. На Луганщині висота снігового покриву сягає 12 сантиметрів.
У деякі регіони України прийшла справжня зима – з морозом та снігом. Протягом 21 листопада сніжило у 9 областях. Про це свідчить інформація у фейсбуці Укргідрометцентру.
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Завдяки малорухомому фронту, який "затиснутий" між двома антициклонами, протягом минулої доби (21 листопада – 24 канал) на Лівобережжі нашої країни випадав сніжок,
– йдеться у повідомленні.
Де станом на 22 листопада найбільше снігу
- у Луганській області – 12 сантиметрів;
- у Харківській та Полтавській областях подекуди намело по 8 – 9 сантиметрів.
Крім того, сніг лежить у Чернігівській, Київській, Сумській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Скільки снігу нападало в областях України / Карта Укргідрометцентру
Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними, адже на дорогах – ожеледиця.
Сніг на Полтавщині: Фото Ольги Козіної, Оксани Зелік, Юрія Бойка
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