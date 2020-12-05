Україна сподівається на План дій щодо членства в НАТО вже у 2021, – Міноборони
Офіційний Київ готовий збільшити національні внески в операції під егідою НАТО. Також Україна планує направити до роботи в Альянсі додатковий військовий та цивільний персонал. На думку міністра оборони Андрія Тарана, це дозволить сподіватись на отримання Плану дій щодо членства в організації вже у 2021 році.
Україна сподівається на підтримку союзників з НАТО
Стратегічна мета України незмінна – це повноправне членство в НАТО. Про це Таран повідомив в інтерв'ю "Урядовому кур'єру".
Важливо Вступ до НАТО: що насправді перешкоджає Україні це зробити
В цьому контексті ми чітко окреслюємо свої амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО і сподіваємося на всебічну політичну підтримку союзників з НАТО щодо ухвалення такого рішення на наступному саміті Альянсу 2021 року,
– зазначив міністр оборони.
Таран наголосив, що повідомив про плани Києва під час зустрічі з послами та військовими аташе країн-членів Альянсу.
Україна може стати членом НАТО до 2030 року, – Джапарова
Зазначимо, що раніше заступниця глави МЗС Еміне Джапарова припустила, що Україна може стати повноцінним членом НАТО вже протягом десятиліття – до 2030 року.
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