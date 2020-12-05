Офіційний Київ готовий збільшити національні внески в операції під егідою НАТО. Також Україна планує направити до роботи в Альянсі додатковий військовий та цивільний персонал. На думку міністра оборони Андрія Тарана, це дозволить сподіватись на отримання Плану дій щодо членства в організації вже у 2021 році.

Україна сподівається на підтримку союзників з НАТО

Стратегічна мета України незмінна – це повноправне членство в НАТО. Про це Таран повідомив в інтерв'ю "Урядовому кур'єру".

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В цьому контексті ми чітко окреслюємо свої амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО і сподіваємося на всебічну політичну підтримку союзників з НАТО щодо ухвалення такого рішення на наступному саміті Альянсу 2021 року,

– зазначив міністр оборони.

Таран наголосив, що повідомив про плани Києва під час зустрічі з послами та військовими аташе країн-членів Альянсу.

Україна може стати членом НАТО до 2030 року, – Джапарова

Зазначимо, що раніше заступниця глави МЗС Еміне Джапарова припустила, що Україна може стати повноцінним членом НАТО вже протягом десятиліття – до 2030 року.

Зверніть увагу! Україна стала учасницею програми НАТО "Партнерство розширених можливостей". Це трапилось 12 червня 2020 року. Президент Володимир Зеленський наголошував, що Києву необхідний План дій щодо членства в НАТО.