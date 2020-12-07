Європейський Союз очікує, що Україна відновить те, що було втрачено у зв'язку з рішенням КСУ. Втім через скандальну ухвалу наша країна не зіпсувала свій імідж в очах партнерів, адже ситуацію вдалося швидко врегулювати.

Кулеба про рішення КСУ

Конституційний Суд здобув вкрай суперечливу репутацію серед партнерів України в Євросоюзі. Однак президент Володимир Зеленський своїми першими кроками проявив рішучість захистити реформи в Україні. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, ЄС не хоче, аби Україна створювала якусь нову креативну модель для врегулювання конституційної кризи.

Україна справді могла втратити безвіз

Кулеба заявив, що рішення КСУ таки могло позбавити Україну безвізового режиму з ЄС.

КСУ справді поставив Україну на край прірви, внизу якої було написано "втрата безвізу". І пальці вже висіли над прірвою,

– зауважив міністр.

Втім завдяки рішенням президента, РНБО і Кабміну, Україна відійшла від краю цієї прірви. Однак, якщо негативні наслідки рішення КСУ не подолають, всі ці проблеми можуть констатувати у наступному звіті Єврокомісії про функціонування безвізу.

Водночас навіть констатація цих фактів не буде втратою безвізу. Адже "рішення про позбавлення такого режиму – політичне".

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Президент України абсолютно налаштований не допустити такого сценарію. Не заради задоволення вимог Євросоюзу, а заради України та її розвитку,

– наголосив Кулеба.

Зверніть увагу! КСУ на закритому засіданні скасував кримінальну відповідальність чиновників за недостовірне декларування. Таке рішення призвело до конституційної кризи та фактично скасувало антикорупційну реформу. 7 грудня спікер Ради Дмитро Разумков підписав закон про відновлення відповідальності за таке порушення. Документ вже передали на підпис Зеленському.



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