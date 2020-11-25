Про відносини України та США, Джозефа Байдена й Дональда Трампа – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською говорили журналістка Наталія Гуменюк та депутат VII й VIII скликання Віктор Чумак.

Також обговорювали як Україні побудувати міцні відносини з США. В ефірі 24 каналу Чумак розповів, що для цього в Україні має бути чітка стратегія державної політики, спрямована не лише на хороші взаємовідносини з США, але й з Європою. Але й цього може виявитися замало.

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Якою буде політика Байдена

Віктор Чумак: Джозеф Байден розповів про свої перші кроки у США і заявив, що третього терміну Барака Обами не буде. Команда Байдена – це дуже фахові люди, це кар'єрні професіонали у царині політики та чиновництва. Тому ці слова я сприймаю як те, що світ став інший.

Світ дуже серйозно змінився, виклики колосальні – і перед США, зокрема.

США треба відновити не просто лідерство, а й свою глобальну участь у світових процесах. Адже за останні 5 років було трохи втрачено у відносинах з Європою та партнерами з НАТО. Трохи було втрачено й у можливостях впливати на політику у Східній Європі.

Зверніть увагу! Джозеф Байден 24 листопада 2020 року дав перше телевізійне інтерв'ю після своєї перемоги на виборах. Зокрема, він наголосив, що його президентство – не третій термін Барака Обами. Детальніше про це – читайте тут.

Не завжди виходило все й на Близькому Сході. Я впевнений, що у США всі ці нові виклики розуміють і саме на них буде націлена "чотирирічка" Байдена.

Проросійські політики та антизахідні настрої

Віктор Чумак: У проросійських політиків в Україні залишилося приблизно 2 місяці, щоб "похитати" ситуацію в Україні. Це означає дискредитувати всю українську прозахідну політику.

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До цього була дискредитація Майдану, зараз це дискримінація людей, які працюють з західними грантами. Це абсолютно російський наратив.

Чому у США є недовіра до України

Віктор Чумак: Якби ми хотіли налагодити співробітництво з США, щоб отримати певну інформацію, то це не було б проблемою. Питання в іншому – чи довіряють Україні американські партнери й чи будуть вони довіряти нам зараз. Така довіра будується на особистих відносинах.

Вона стосується не тільки довіри до президента або прем'єр-міністра. Довіра базується якраз на особистих стосунках працівників спецслужб, адже вони знають, хто чим дихає.

Наразі якраз такої довіри немає, бо певні люди в українському політикумі обіймають посади. Точно так само немає довіри через Руслана Демченка – першого заступника міністра закордонних справ у 2013 році.

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Я мав бесіду з людьми, які там працюють. Вони говорили, що не довіряють, бо Демченко працював першим заступником міністра закордонних справ в часи Віктора Януковича.

За якими справами треба стежити

Наталія Гуменюк: Є причини говорити про те, що поки Дональд Трамп лишатиметься при владі, він може помилувати Пола Манафорта – колишнього радника Януковича й ексочільника виборчої кампанії.

Довідка. У США можуть помилувати кількох колишніх помічників чинного президента Дональда Трампа. Зокрема, мовиться про Майкла Флінна та Пола Манафорта, яких засудили через незаконні зв'язки з росіянами. Детальніше про це – читайте тут.

Він засуджений до 7,5 років за різні речі. Зокрема, це лобіювання інтересів іноземних держав та несплата податків. Через карантин вже з травня 2020 року він перебуває вдома. Тобто його відпустили з в'язниці, але адвокати говорять, що Трамп зможе його помилувати.

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Таких прикладів, коли американський президент віддає останніх, було перед цим багато. Американські видання писали, що також планують помилувати Майкла Флінна – це теж колишній радник з безпеки, якого звинуватили в можливій співпраці з Росією.

В чому ризик? Це означає, що Манафорт не розказав всього. Він відмовився співпрацювати зі слідством, його просто відпустять.Тобто ця історія для нас може стати незакритою. Манафорт міг би більше розказати про Дмитра Фірташа, Олега Дерипаску. Якщо він піде на свободу – це все.