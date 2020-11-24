Офіс генерального прокурора збирається створити 6 мобільних груп для розслідування злочинів на Донбасі. Таким чином у Венедіктової хочуть вдосконалити методику розслідування, активізувати його та знайти нові докази.

Наразі розглядають варіант створення 6 мобільних груп терміном дії на пів року і з розподілом їхньої роботи за територіальним принципом. Про це в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" розповів заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

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Ми плануємо запустити новий інструмент – мобільні групи.

Передбачається, що вони фіксуватимуть грубі порушення міжнародних гуманітарних норм, прав людини, які мали місце в певний період часу на конкретній території. Йдеться про території, визволені у 2014–2015 роках,

– наголосив він.

За словами Мамедова, попри те, що минуло понад 5 років, на місці подій можуть залишатися докази, важливі для розслідувань, свідки й жертви, які допоможуть відновити хронологію подій.

Як ділитимуть групи та хто до них увійде

Розділяти мобільні групи планують за територіальним принципом.

Наприклад, одна група – Авдіївка – Красногорівка – Мар’їнка Донецької області, друга – Маріуполь тощо,

– пояснив Мамедов.

До таких місій з установлення фактів мають входити прокурор, слідчий, а в окремих випадках і експерти – судово-медичні, балісти, екологи та представники Міноборони.