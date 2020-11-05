Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна планує створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, але й в одній із західних областей. Щоправда, у якій саме, наразі невідомо.

Питання щодо другої економічної зони ще вирішують. Однак, за словами Єрмака, її планують ввести також в одній із західних областей. Про це глава ОП розповів в інтерв'ю у програмі "VIP з Наталією Мосейчук", повідомляє пресслужба Офісу Президента.

До теми Вільна економічна зона на Донбасі: що потрібно знати

Ми плануємо створити не тільки вільну економічну зону на Донбасі, а й ще іншу вільну економічну зону в Західній Україні,

– наголосив Єрмак.

За словами Єрмака, ці 2 вільні економічні зони мають "спрацювати на об'єднання країни" та вплинути на рівні можливості.

Ідея створення вільної економічної зони на Донбасі: що відомо

Одне з питань президента під час всеукраїнського опитування стосувалось створення вільної економічної зони на Донбасі.

Зауважимо, згідно з результатами опитування, лише 46,7% українців підтримали створення зони.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Україна запропонує створити вільну економічну зону на Донбасі. Її планують запровадити у регіоні до 2050 року.