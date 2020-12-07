Україна шукає серйозних партнерів у ракетобудівній галузі. Зокрема, сьогодні Київ обговорює з Туреччиною можливість спільно створювати ракетоносії.

Можлива співпраця України та Туреччини у створенні ракетоносіїв

Як зауважив віцепрем'єр і водночас міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, Україна працює за міжнародним проєктом "Антарес". За його словами, "це фактично постачання перших ступенів для американських ракетоносіїв". Про це посадовець розповів у коментарі "Радіо Свобода".

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Уруський додав, що поки мовиться про невеличкі замовлення. Однак, Україна зараз шукає серйозних партнерів.

Зокрема, розмовляємо з Туреччиною щодо можливості комерціалізації ракетної галузі в плані того, щоб створити спільно ракетоносії, щоб можна було стартувати з території третіх країн. Тому що ні наша, ні турецька сторона місця для космодрому нормального надати не можемо,

– підкреслив віцепрем'єр.

На завершення він наголосив, що Україна повинна знайти врешті-решт своє місце в міжнародному розподілі в таких високотехнологічних галузях, як авіація та ракетно-космічна.

Зауважимо! Упродовж останнього тижня відбулося щонайменше 2 робочі поїздки українських посадовців до Туреччини. Український прем'єр Денис Шмигаль зустрівся з президентом країни Реджепом Ердоганом. А очільник МЗС Дмитро Кулеба провів перемовини зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.