Ведемо перемовини, – Кравчук про збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі
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"План дій по Донбасу" передбачає збільшення кількості спостерігачів спеціальної місії ОБСЄ у 4 рази, тобто на 1 500 людей. Зараз Україна веде переговори на усіх рівнях, аби збільшити чисельність місії.
Збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі необхідне для проведення місцевих виборів. Про це в інтерв'ю ТСН розповів лідер української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
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Це не якісь надумані наші побажання, щоби збільшити кількість людей. Ми мотивуємо й доводимо, що це потрібно, щоби справді забезпечити проведення виборів, формування влади. І це тільки початок,
– сказав Кравчук.
Головне про "План дій по Донбасу"
- Українська делегація в ТКГ розробила "План дій по Донбасу", аби припинити війну в регіоні.
- План передбачає 5 кроків.
- Серед них – виведення російських військ, відновлення контролю за кордоном, скасування спрощеного порядку надання жителям Донбасу російського громадянства, тощо.
- Лише після виконання усіх умов, Україна дозволить провести місцеві вибори на окупованих територіях.
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