"План дій по Донбасу" передбачає збільшення кількості спостерігачів спеціальної місії ОБСЄ у 4 рази, тобто на 1 500 людей. Зараз Україна веде переговори на усіх рівнях, аби збільшити чисельність місії.

Збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі необхідне для проведення місцевих виборів. Про це в інтерв'ю ТСН розповів лідер української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

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Це не якісь надумані наші побажання, щоби збільшити кількість людей. Ми мотивуємо й доводимо, що це потрібно, щоби справді забезпечити проведення виборів, формування влади. І це тільки початок,

– сказав Кравчук.

Зверніть увагу! Спостерігачі спеціальної місії ОБСЄ слідкують за дотриманням прав людини на Донбасі. Також вони проводять моніторинг гуманітарної ситуації у зоні конфлікту. Зокрема, вони щодня фіксують порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Українська делегація в ТКГ розробила "План дій по Донбасу", аби припинити війну в регіоні.

План передбачає 5 кроків.

Серед них – виведення російських військ, відновлення контролю за кордоном, скасування с прощеного порядку надання жителям Донбасу російського громадянства, тощо.

Лише після виконання усіх умов, Україна дозволить провести місцеві вибори на окупованих територіях.



Що передбачає "План дій по Донбасу" / Інфографіка 24 каналу